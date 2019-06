NOVÝ TRENÉR | Rezervu slavného Realu Madrid povede v příští sezoně klubová legenda Raúl Gonzales. Bývalý skvělý útočník, který v dresu "bílého baletu" celkem strávil šestnáct sezon, v uplynulém ročníku působil u týmů do osmnácti a patnácti let. Teď povýšil ještě výš a měl by spolupracovat i s koučem "áčka" Zinedinem Zidanem.