NOVÝ TRENÉR | Největším favoritem na uvolněný post kouče Chelsea podle britských médii stále zůstává Frank Lampard. Hráčská legenda londýnského klubu aktuálně vede druholigové Derby County, na Stamford Bridge by teď mohla nahradit Maurizia Sarriho, který zamířil do Juventusu. Podle serveru standard.co.uk by Chelsea ráda ukončila jednání už do konce tohoto týdne.