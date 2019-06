Brankář Chelsea k nováčkovi Championship

PŘESTUP | Dvaadvacetiletý brankář Bradley Collins podepsal čtyřletou smlouvu s Barnsley. Odchovanec slavné Chelsea strávil poslední dvě sezony na hostování v nižších soutěžích, teď posílí nováčka Championship, tedy druhé nejvyšší anglické soutěže. Barnsley v uplynulém ročníku třetí ligy obsadilo druhou postupovou příčku.

📄🖊️ | We are delighted to announce that Brad Collins has joined Barnsley Football Club on a four-year contract.#YouReds | #WelcomeCollins pic.twitter.com/7bh6DVZYvW