Mata prodloužil s United

SMLOUVA | Španělský fotbalista Juan Mata zůstane ve službách Manchesteru United minimálně do června 2021. Jednatřicetiletý záložník se v klubu dohodl na prodloužení smlouvy, která měla vypršet na konci měsíce, o dva roky s opcí na další sezonu.

Mata přišel do United v roce 2014 z Chelsea za 37,1 milionu liber, což byl tehdejší klubový rekord. "Jsem v Manchsteru United pět let a jsem pyšný, že mohu Old Trafford nazývat svým domovem," uvedl Mata v prohlášení.