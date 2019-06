HOSTOVÁNÍ. Na roční hostování přichází z Liverpoolu do Glasgow Rangers Sheyi Ojo. Jednadvacetiletý fotbalista v minulé sezoně hostoval ve francouzském Stade Reims, nyní si nově vyzkouší angažmá ve skotské lize.

📝 #RangersFC are today delighted to confirm the signing of @sheyi_ojo from @LFC on a season-long loan deal subject to international clearance.