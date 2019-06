JEDNÁNÍ. Supertalent Joao Felix má namířeno do Španělska! Podle posledních informací za něj Atlético Madrid zaplatí Benfice 120 milionů eur (3 miliardy korun), vše by mohlo být potvrzeno už dnes.

João Félix has agreed personal terms with Atletico Madrid on a 5-year contract. The Spanish club will pay Benfica €120m and this deal could be announced today. (Source: @FabrizioRomano) pic.twitter.com/D2kbPWZZmW