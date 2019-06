PŘESTUP. Podle španělského deníku Marca je vše připraveno k tomu, aby Joao Félix z Benfiky Lisabon přestoupil do Madridu za částku 120 milionů eur (přes 3 miliardy korun). Devatenáctiletý talent však nemá namířeno do Realu, který aktuálně mocně posiluje, nýbrž k rivalovi do Atlétika. Félix, který se letos stal nejmladším střelcem hattricku v Evropské lize, by tak měl s přehledem překonat rekord Thomase Lemara, jenž do stejného klubu putoval loni z Monaka za 72 milionů eur.