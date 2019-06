SPEKULACE. Devětapadesátiletý trenér Rafael Benítez, který nyní působí v anglickém Newcastlu, má nabídku z čínské Super ligy. Vítěze Ligy mistrů s Liverpoolem z roku 2005, jenž je u "The Magpies" od sezony 2015/2016, chce klub Dalian Yifang F.C.. Ten by Španělovi přichystal štědrou smlouvu, podle které by si ročně vydělal 12 milionů liber (přibližně 343 milionů korun). Benítezovi končí smlouva v Newcastlu ke 30.6. 2019.