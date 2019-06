Francouzský záložník Paul Pogba, který působí v Manchesteru United avizoval, že by se nebránil nové výzvě v podobě přestupu do jiného klubu. Rudí ďáblové na to slyšeli a Pogbovi údajně nabídnou 500 tisíc liber týdně (14,3 milionu korun), aby ho udrželi. V případě, že by někdo šestadvacetiletého hráče skutečně chtěl, musel by pak na stůl vyložit aspoň 89 milionů liber.