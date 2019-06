Neymar je blízko návratu do Barcelony. PSG za něj chce 90 milionů a jednoho hráče

SPEKULACE. Brazilský šikula Neymar, který před takřka dvěma lety přestoupil z Barcelony do pařížského PSG za rekordní sumu 222 milonů eur (5,7 miliardy korun), je nyní blízko návratu ke katalánskému gigantovi. Vedení PSG ho však nepustí nijak lacino. Řeklo si o 90 milionů eur (2,3 milardy korun) a k tomu ze Španělska požaduje aspoň jednoho z trojice Ousmane Dembelé, Ivan Rakitič, Samuel Umtiti.

📰 [Globoesporte] | Negotiations are going well between Barca and PSG for Neymar Jr



🔶 The idea is for FC Barcelona to pay 100 million euros + a player (Umtiti, Rakitic and Dembele are the names being mentioned)



🔷 This deal is a real possibility of happening pic.twitter.com/Rld2tj1bqU