Sparta řeší odchody: Vatajelu se může vrátit domů, Čiviče chce Dinamo Záhřeb

Nová sezona je za dveřmi, vedení Sparty se v uplynulých dnech a týdnech věnovalo především posilování kádru. Do letenské kabiny postupně napochodovali Andreas Vindheim, Libor Kozák, Ladislav Krejčí a Michal Trávník. Už brzy je bude následovat i David Lischka. Nyní proto přichází čas na řešení hráčů, se kterými se do budoucna nepočítá. Podle informací portálu iSport.cz by se křídelník Bogdan Vatajelu mohl vrátit do Rumunska, o Eldara Čiviče pak má velký zájem Dinamo Záhřeb. Více čtěte ZDE>>>