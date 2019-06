West Ham získal záložníka Fornalse

PŘESTUP. Španělský útočník Pablo Fornals se stal druhou nejdražší posilou West Hamu United v historii. Desátý celek uplynulého ročníku anglické ligy za třiadvacetiletého fotbalistu Villarrealu zaplatil 24 milionů liber (přes 688 milionů korun). Víc stál "Kladiváře" jen brazilský záložník Felipe Anderson, který před rokem do klubu přestoupil z Lazia Řím za 36 milionů liber.

Fornals, který má na kontě dva starty za španělskou reprezentaci, podepsal s West Hamem smlouvu na pět let. K týmu trenéra Manuela Pellegriniho se připojí po mistrovství Evropy hráčů do 21 let, které začíná v neděli v Itálii.

Odchovanec Villarrealu má za sebou čtyři sezony ve španělské lize, první dvě odehrál za Málagu.