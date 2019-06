Co bude s Ben Chaimem a Kayou ve Spartě?

Tal Ben Chaim a Semih Kaya. Dva z hráčů nejvíce zatěžujících sparťanský mzdový rozpočet, přitom ani jeden z nich v minulé sezoně nepatřil na Letné ke klíčovým postavám. Co s nimi bude? Podle informací Sportu by oba mohli zamířit na hostování. Sparta příští týden rozjede jednání s Galatasarayem, kde 28letý zadák Kaya od ledna působil a v pěti ligových zápasech nasbíral 230 minut. Podobné je to i v případě Ben Chaima, který v minulém ročníku FORTUNA: LIGY stihl před vážným zraněním kolene pouhé dva starty. Izraelský křídelník se sice bude v pondělí hlásit na startu přípravy, avšak Letenští se chystají vstoupit do jednání o případném hostování s Maccabi Tel Aviv, odkud 29letý hráč do Prahy před dvěma lety přestoupil.