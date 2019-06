SPEKULACE. Podle britských médií se dá brzy očekávat velký trenérský třesk. Z Chelsea do Juventusu by měl odejít italský mág Maurizio Sarri, o kterém se již delší dobu spekulovalo, že se vrátí na Apeninský poloostrov. Podpis by měl být zveřejněn do 48 hodin.