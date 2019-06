HOSTOVÁNÍ. Ve šlépějích Reisse Nelsona či Jadona Sancha kráčí další mladý anglický talent. 22letý bek Jonjoe Kenny se také přesouvá do Německa, v příští sezoně bude hostovat v Schalke. To jeho příchod oznámilo stylově narážkou na postavu z populárního seriálu South Park.

Oh my god! They signed Kenny!#s04 #WelcomeKenny pic.twitter.com/7tUDOpOKoK