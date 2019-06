Co bude s Jakubem Jugasem? Sedmadvacetiletému stoperovi doběhlo úspěšné hostování v Mladé Boleslavi a papírově se vrací do Slavie. V týmu mistra se hodlá v letní přípravě porvat o místo v kádru, ovšem podle informací iSport.cz je pravděpodobnější, že půjde zase jinam. Konkrétně do Jablonce, kde si ho vytipovali jako náhradu za Davida Hovorku. Více čtěte ZDE>>>