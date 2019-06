James Rodríguez odchází z Bayernu

Záložník James Rodríguez opustí fotbalisty Bayernu Mnichov. Sedmadvacetiletý Kolumbijec poslední dvě sezony hostoval v německém klubu z Realu Madrid. Vedení Bayernu však požádal, aby na něj neuplatňovalo opci, která byla součástí dohody mezi oběma týmy. "Jménem klubu bychom Jamesovi rádi poděkovali za dva úspěšné roky. Dvakrát jsme s ním vyhráli německou ligu a německý Superpohár a jednou domácí pohár. Navíc jsme s ním v jeho první sezoně byli v semifinále Ligy mistrů. James se na všech těchto úspěších významně podílel. Do budoucna mu přejeme vše nejlepší," uvedl pro klubový web výkonný ředitel Bayernu Karl-Heinz Rummenigge.

🏟 67 games

⚽ 15 goals

💁‍♂️ 20 assists

🏆🏆🏆🏆🏆 5 titles



Thanks for everything, @jamesdrodriguez 🙏 pic.twitter.com/gQ6d5Oy8QO