Byl by to přestup, který by ocenili snad všichni olomoučtí fanoušci. Zvučné jméno v nejlepších letech, jež na Andrův stadion dlouho nedorazilo. Navíc odchovanec a člen širšího reprezentačního kádru. Podle informací deníku Sport je na seznamu vytipovaných posil Sigmy hodně vysoko jedenatřicetiletý plzeňský záložník Tomáš Hořava.