Bořka Dočkala odstavila operace achilovky minimálně do září mimo hru, budoucnost Guélora Kangy je nejistá. A Sparta je rázem v situaci, že na pozici tvořivého středopolaře potřebuje posílit. Podle informací iSport.cz si proto v Jablonci vyhlédla záložníka Michala Trávníka. Spolu s ním by do svého kádru na druhý pokus ráda získala i stopera Davida Lischku. Intenzivní jednání se rozjedou v příštím týdnu. Více čtěte ZDE