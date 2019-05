Kapitán Realu řeší nabídku z Číny

Kapitán fotbalistů Realu Madrid Sergio Ramos chce odejít ze španělského velkoklubu zadarmo do Číny, odkud dostal lukrativní nabídku. Prezident Realu Florentino Pérez však uvedl, že odchod třiatřicetiletého hráče se smlouvou do roku 2021 nepřipadá bez kompenzace v úvahu. "Přišli ke mně s agentem do kanceláře a řekli mi, že mají velmi dobrou nabídku z Číny, ale kvůli tamním pravidlům nemohou za přestup zaplatit," řekl Pérez španělským médiím. "Odpověděl jsem Ramosovi, že pro Real Madrid není možné, aby pustil zadarmo svého kapitána," dodal šéf klubu. Více čtěte ZDE>>>