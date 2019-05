Fotbalisty Marseille bude trénovat Portugalec Villas-Boas

TRENÉR | Novým trenérem fotbalistů Marseille se stal Portugalec André Villas-Boas. Na lavičce pátého celku uplynulé sezony francouzské ligy nahradil Rudiho Garciu.

Villas-Boas byl bez trenérského angažmá od listopadu 2017, kdy skončil v SIPG Šanghaj. Jednačtyřicetiletý kouč předtím vedl Petrohrad, Tottenham, Chelsea, Porto a Coimbru. S Olympiquem podepsal dvouletou smlouvu.

Rodák z Porta si od fotbalu loni v lednu odskočil na slavnou Rallye Dakar, kterou však nedokončil a po havárii ve čtvrté etapě byl převezen do nemocnice s lehčím zraněním zad.

