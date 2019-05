Dlouhán Holý jde do přepychu! Ipswich? Zázemí z Premier League

Na začátku ostrovního dobrodružství udivoval neobvyklou výškou, po dvou a půl letech jsou to především výkony. Právě brankáře Tomáše Holého vyšvihly z Gillinghamu za lepším angažmá. 27letý gólman, který za poslední tři sezony udržel ve 107 zápasech 25 nul, přestoupil do Ipswiche. Klubu, který má v Anglii velkou tradici a v roce 1962 ovládl Premier League. „Tomáše berou jako novou jedničku a počítají s tím, že se v následujícím roce vrátí zpátky do Championship. Do tří let je cílem Premier League,“ říká David Balda, který Holého během jeho anglické štace zastupuje. Více čtěte ZDE>>>