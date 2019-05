Přišlo mu trošku divné, když se ho norský spoluhráč z Malmö v posledních dnech pořád ptal na českou ligu a na to, jak to chodí ve Spartě. „Myslel jsem, že ho to zajímá kvůli Mobergu Karlssonovi,“ líčí brankář Dušan Melichárek (35). Pravý důvod pochopil, když mu gólmanský kolega Milan Heča napsal, že chce letenský klub obránce Andrease Vindheima angažovat. To se také stalo a podle Melichárka má nová posila co nabídnout. Více čtěte ZDE>>>