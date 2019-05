Hazard předstupuje do Dortmundu. Ale ne Eden

Záložník Thorgan Hazard přestoupil z Mönchengladbachu do Dortmundu. Německý vicemistr za šestadvacetiletého belgického fotbalistu podle médií zaplatil 25,5 milionu eur (asi 657 milionů korun) a podepsal s ním pětiletou smlouvu. Hazard v Mönchengladbachu strávil pět let. V týmu nejprve jednu sezonu hostoval z Chelsea, kde se potkal i se svým starším bratrem Edenem. Do londýnského klubu Thorgan Hazard přišel v roce 2012 z Lens, ale neprosadil se a kromě Borussie byl také v belgickém Waregemu.