Nepochodila Atalanta Bergamo, Fiorentina ani 1. FC Köln. Kam se zařadí další zájemce o záložníka pražské Slavie Tomáše Součka, kterým je podle informací Sportu Spartak Moskva? Bohatýři přitom přišli s luxusní nabídkou, s částkou, jakou by si za svou oporu vedení Slavie zhruba představovalo... Kolika miliony eur čtvrtý tým Premier Ligy zamával a jak by se na možný přesun do Ruska dívala čtyřiadvacetiletá slávistická raketa? Více čtěte ZDE>>>