Škriniar bude dál působit v Interu

SMLOUVA | Slovenský fotbalový obránce Milan Škriniar utnul spekulace o možném přestupu a prodloužil smlouvu s Interem Milán až do roku 2023. O čtyřiadvacetiletého reprezentanta se údajně zajímaly Manchester City, FC Barcelona či Real Madrid.

"Je to pro mě důležitý krok. Jsem rád, že mohu i nadále oblékat modročerný dres," řekl Škriniar. Do Interu přišel předloni za 23 milionů eur, což z něj udělalo nejdražšího slovenského hráče všech dob.

