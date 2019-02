HOSTOVÁNÍ. Matěj Chaluš, který patří Slavii, mění hostování v Mladé Boleslavi za Příbram.

🔄 Obránce Matěj Chaluš se vrací z @fkmladaboleslav a míří na hostování do @fkpribram.

ℹ️ VÍCE INFO o přesunu kapitána @ceskarepre_cz do 21 let čtěte na webu: