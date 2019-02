PŘESTUP | Záložník Daniel Trubač natrvalo přestoupil ze Slavie do Teplic. Jednadvacetiletý fotbalista, který v tomto ročníku už druhou sezonu na Stínadlech hostoval, podepsal se severočeským celkem smlouvu do června 2022. O transferu informovaly oba kluby na svých webech.

Trubač přišel do Slavie předloni v létě po sestupu s Hradcem Králové, kde strávil dvě sezony. Z Edenu však mládežnický reprezentant okamžitě zamířil do Teplic na hostování, které bylo loni prodlouženo. V týmu se Trubač probojoval do základní sestavy a celkem za něj v první lize zatím odehrál 38 zápasů a dal jednu branku.