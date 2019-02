Liberec srážejí nevyrovnané výkony, jinak by už dávno do top šestky alespoň nakouknul. Příbram sice na úvod jara snadno přejel 4:0, v Ostravě při porážce 1:2 však ukázal ze svého potenciálu hodně málo. Trenéra Zsolta Hornyáka aktuálně pálí především pozice pod hrotem Liborem Kozákem. „Chybí nám tam nebezpečnost,“ uznává kouč Slovanu. Severočeši intenzivně shánějí posilu, mají na to poslední čtyři dny. Spekuluje se o příchodu nejmenovaného reprezentanta Gruzie. Více čtěte ZDE>>>