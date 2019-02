Ještě jednu posilu do útoku, přejí si Teplice. Trenér Stanislav Hejkal ve čtvrtek novinářům řekl, že by v rámci hostování rád přivedl jednoho z forvardů pražské Sparty. Kluby jsou v kontaktu od podzimu, ale podle informací iSport.cz k žádnému přesunu útočníka na trase Letná - Stínadla s největší pravděpodobností nedojde. Sparta totiž nemá v plánu počet koncových hráčů redukovat. K dispozici je pouze Golgol Mebrahtu, v jeho případě se však vyjednává o přesunu do Baníku. Více čtěte ZDE>>>