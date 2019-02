Kádr vicemistra se může nafouknout ještě o jedno jméno. Slavia během středy vehementně jednala s Jabloncem, aby do Edenu mohl zamířit útočník Martin Doležal (28). Jde o půlroční hostování bez opce s tím, že opačným směrem by zamířil některý z hráčů, kteří nefigurují na soupisce „sešívaných“ pro Evropskou ligu, tedy Muris Mešanovič a Jakub Jugas. Možné je i „kombo“, tedy že by na sever odešli oba. Více čtěte ZDE>>>