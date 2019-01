HOSTOVÁNÍ | Bývalý útočník pražské Sparty Wilfried Bony zamířil ze Swansea do Kataru. Třicetiletý fotbalista z Pobřeží slonoviny, který si po vážném zranění kolena nedokázal vybojovat místo v sestavě, odešel z velšského klubu na hostování do konce sezony do celku Al Arábí.