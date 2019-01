PŘESTUP | Další posilu hlásí Newcastle United. Z Atlanty přivedl Miguela Almiróna za 21 milionů liber (617,8 milionu korun), což je nejvíce, co kdy "straky" za přestup zaplatily. S paraguayským záložníkem podepsal klub smlouvu do června 2024.

We are delighted to announce the signing of forward Miguel Almirón from @ATLUTD.



The 24-year-old has penned a five-and-a-half-year deal which will keep him at St. James' Park until June 2024.



