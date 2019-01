PŘESTUP | Manchester City získal záložníka Anteho Palaversu z Hajduku Split. Za osmnáctiletého fotbalistu podle médií zaplatil sedm milionů liber (asi 206 milionů korun) a obratem ho poslal do chorvatského celku na hostování do konce sezony 2019/20. Mládežnický reprezentant Palaversa je odchovancem Hajduku a za první tým poprvé nastoupil loni v červenci jako střídající hráč v předkole Evropské ligy. Celkem za šestý tým chorvatské nejvyšší soutěže odehrál 15 zápasů a dal dvě branky.

📸| Welcome to Manchester Ante Palaversa! 🔵🇭🇷



[Via @NogometPlusNet] pic.twitter.com/wjcnsXVtra