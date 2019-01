PŘESTUP. Někdejší talent Arsenalu Nico Yennaris odchází z druholigového Brentfordu do čínského Peking Sinobo Guoan. Hráč s čínskými předky získal tamní občanství a nebude se proto počítat mezi cizince.

I’m delighted to announce I’ve signed for Beijing Sinobo Guoan FC as a Chinese citizen. It’s an exciting opportunity for me to play in the birth country of my mother and grandparents. Lastly, big thanks to @AreteLtd for helping make all this happen 👊🏽🇨🇳 pic.twitter.com/boLWtSfWUv