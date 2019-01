SPEKULACE | Argentinský záložník Luciano Acosta by podle spekulací mohl již brzy obléknout dres PSG. Podle zdrojů Sky Sports už je 24letý ofenzivní středopolař na cestě do francouzské metropole. Pokud hráč DC United, za nějž v uplynulé sezoně MLS nastřílel deset gólů, projde zdravotní prohlídkou, nemělo by stát přestupu nic v cestě. Americký celek by za něj mohl vyinkasovat až 7.6 milionů eur (asi 196 milionů korun).