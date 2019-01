VYJÁDŘENÍ | Agent Patrika Schicka Pavel Paska odmítá spekulace italských médií, že by český reprezentant mohl odejít do Cardiffu. "Vylučuji, že by Patrik před koncem přestupního termínu opustil Řím. Nabídky na něj jsou, zrovna dnes jsem hovořil s dvěma kluby Premier League. Ale musel jsem je odmítnout a Cardiff mezi nimi nebyl," uvedl Paska pro iSport.cz. Více čtěte ZDE>>>