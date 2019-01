PŘESTUP | Obránce Jaroslav Rakickij přestoupil z Šachtaru Doněck do Zenitu Petrohrad a spustil tím vlnu kritiky od ukrajinských fanoušků. Ti devětadvacetiletému fotbalistovi angažmá ve znepřáteleném Rusku vyčítají.

Ukrajinský reprezentant strávil v Šachtaru celou dosavadní kariéru a doněckému týmu pomohl k sedmi mistrovských titulům. Rakickij v novém působišti podepsal smlouvu do léta 2022, Zenit za zkušeného stopera údajně zaplatil 10 milionů eur (asi 258 milionů korun).

Yaroslav Rakitskiy is now a Zenit player and joins us from @FCShakhtar_eng on a three-and-a-half year deal #TransferNews



Full details➡️📝https://t.co/gRd86BUMlX pic.twitter.com/LjkxX8FtqO