SPEKULACE | Barcelona by podle britského serveru Daily Mail ráda přivedla záložníka Chelsea Williana. Londýnský klub ale o třicetiletého Brazilce přijít nechce, server píše o přestupové částce kolem 50 milionů liber (téměř 1,5 miliardy korun). Chelsea by případná jednání raději směřovala až do letního termínu, kdy se znovu očekává také zájem Realu Madrid o Edena Hazarda.