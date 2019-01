SPEKULACE | Jeho jméno v posledních letech rezonuje každým přestupovým obdobím. O střelce Lipska Timo Wernera mají zájem přední evropské kluby, on ale i těsně před koncem zimního přestupového okna zatím zůstává ve svém týmu. Kam by ovšem mohl zamířit? Největším zájem dlouhodobě má Bayern Mnichov, do hry ale vstoupili také Dortmund a Liverpool. Werner sám preferuje setrvání v Neměcku. Za Lipsko dal během dva a půl roku 45 ligových gólů, klub by se s ním rád dohodl na prodloužení smlouvy, která končí v létě 2020.