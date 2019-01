SPEKULACE | Podle spekuleací italského deníku Gazzetta dello Sport by do Liverpoolu mohl zamířit italský záložník Sandro Tonali. 18letý talent by měl zvýšit konkurenci ve středové řadě, velice o něj stojí především trenér Jürgen Klopp. O mladého fotbalistu však momentálně usilují také přední kluby Serie A v čele s Juventusem.