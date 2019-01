HOSTOVÁNÍ | Fotbalový obránce Jan Král jde z Mladé Boleslavi hostovat do Aue. Tým z druhé německé ligy má podle klubového webu na mládežnického reprezentanta opci na přestup s případnou smlouvou až do léta 2023. Devatenáctiletý stoper začal tuto sezonu v základní sestavě Mladé Boleslavi, ale po šesti zápasech z ní vypadl a pak už naskočil jen jednou. V zimě navíc do Mladé Boleslavi přišli zkušení stopeři Tomáš Hájek a Aleksandar Šušnjar, vedení klubu tak svému talentu dovolilo zkusit zahraniční angažmá.