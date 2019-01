VÍME PRVNÍ | Zdá se, že po odchodu Martina Haška mladšího do Sparty jsou Bohemians blízko získání adekvátní náhrady. Alespoň co se jména a zkušeností týče. Podle informací iSport.cz má do Ďolíčku namířeno záložník Kamil Vacek (31) z dánského Odense, o kterého se zajímala i Olomouc.

