HOSTOVÁNÍ | Trápící se Monako získalo do svých řad posilu z Atlétika Madrid. Řady aktuálně 19. týmu Ligue 1 rozšířil Portugalec Gelson Martins, který přichází na hostování do konce sezony.

🖊🇵🇹 AS Monaco is delighted to announce the arrival of Gelson Martins on loan from Atlético Madrid until the end of the season.#WelcomeToMonaco 🇮🇩 pic.twitter.com/pXUHzYJB7R