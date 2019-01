PŘESTUP | Obránce Martín Cáceres se stane staronovou posilou Juventusu. Italského fotbalového mistra naopak po dvou a půl letech opustí stoper Mahdí Benatía. Uvedl to trenér Massimiliano Allegri. Cáceres už podstoupil zdravotní prohlídku a přestoupí z Lazia Řím. Jednatřicetiletý Uruguayec se vrací do známého prostředí, v turínském velkoklubu již působil v letech 2009-2010 a 2012-2016. "Je to skvělý obránce a pomůže nám vyztužit pozice v sestavě, na kterých jsme už tak silní. Navíc Martína dobře znám, což je pochopitelně výhoda," uvedl Allegri. S Cáceresem už spolupracoval během hráčova druhého působení v Turíně.

Martin Caceres has arrived at #JMedical to begin his tests. pic.twitter.com/nALvKNE0bZ — JuventusFC (@juventusfcen) January 26, 2019