JEDNÁNÍ | Byť se po těžkém zranění kolena mělo za to, že odchod Michaela Krmenčíka do zahraničí ještě v této sezoně je už passé, opak je pravdou. Reprezentační útočník podle informací iSport.cz odletěl ze soustředění Plzně ve Španělsku na zdravotní prohlídku do belgických Brugg, které o něj měly zájem už v létě. „V tuto chvíli to nekomentujeme,“ uvedl ředitel komunikace mistrovského týmu Ondřej Lípa.

Více čtěte ZDE