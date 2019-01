SMLOUVA | Obránce Jiří Fleišman prodloužil smlouvu s Baníkem Ostrava o dva a půl roku. "Jsem v Baníku moc rád, bylo pro mě prioritou tady zůstat. A nejen pro mě, přála si to tak i moje rodina. Proto jsem velmi spokojený, že můžu v Ostravě nadále pokračovat. Dalo mi to velkou chuť do další práce," uvedl Fleišman pro klubový web.

▶️ https://t.co/qlZtquYOPU pic.twitter.com/rCgtFggi3t — FC Baník Ostrava (@fcbanikostrava) 25. ledna 2019