SPEKULACE | Borussia Dortmund podle spekulací usiluje o útočníka Wilfrieda Zahu. Rychlonohý forvard Crystal Palace v této sezoně Premier League nastřílel tři branky a připsal si dvě asistence. Na Signal Iduna Park by mohl přijít v létě, Nahradil by tak Christiana Pulisice, jenž odejde do londýnské Chelsea. "Žlutočerní" jsou za reprezentanta Pobřeží Slonoviny ochotni vysázet až 44 milionů liber (asi 120 milionů korun).