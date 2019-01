PŘESTUP. Anglický fotbalista Ashley Cole posílil druholigové Derby County, které trénuje jeho bývalý spoluhráč z Chelsea a národního týmu Frank Lampard. Osmatřicetiletý obránce s "Berany" podepsal smlouvu do konce této sezony.

Cole byl bez angažmá od loňského října, kdy ho propustilo Los Angeles Galaxy. Místo očekávaného konce profesionální kariéry se po pěti letech vrátil do Anglie, kde v minulosti nastupoval i za Arsenal.

"Bude to výzva. Opět vystupuji ze své komfortní zóny, protože jsem mohl dál hrát v MLS a mít klid. Chtěl jsem přijít sem, bojovat o dobrou věc a postoupit do Premier League," citoval klubový web Colea.

Looking forward to the new challenge ahead with @dcfcofficial pic.twitter.com/XFjcFWE8Yw