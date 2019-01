Letecká tragédie? Bohužel to tak vypadá. Soukromé letadlo s útočníkem Emilianem Salou, který se v sobotu stal nejdražší posilou Cardiffu, se ztratilo z radaru na cestě z Nantes právě do velšské metropole. Obavy vzrostly poté, co Sala neodpovídal na zprávy. Argentinský útočník v aktuální sezoně Ligue 1 nasázel za průměrné Nantes v 19 zápasech úctyhodných 12 gólů. Více čtěte ZDE>>>